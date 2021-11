Anadia: ‘Tia Patinhas’ mima animais de estimação

Novo espaço, localizado na Alameda Poeta Cavador, está aberto há um mês e pretende fidelizar clientes com serviço de qualidade a preços competitivos.

Já pode mimar os seus patudos na “Tia Patinhas”, o novo espaço pet groomer que abriu recentemente no centro da cidade de Anadia.

Natural de Paredes do Bairro, Catarina Duarte é a responsável por este novo espaço que disponibiliza um vasto leque de serviços para os seus animais de estimação (gatos e cães).

O espaço, localizado na Alameda Poeta Cavador, loja 20, está aberto há um mês e já está a fidelizar clientes.

Com formação na área, a jovem decidiu investir no centro da cidade de Anadia por entender existir uma grande lacuna na oferta deste tipo de serviço de qualidade na cidade e no concelho.

“Aqui fazemos, banhos, tosquias, higiene de olhos e ouvidos, corte de unhas para cães e gatos, mas também há quem o faça a coelhos, por exemplo”, avança a jovem que destaca a qualidade da oferta, aliada a preços extremamente competitivos e aliciantes.

