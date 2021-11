Ano “revolucionário” e “angustiante” não afetou crescimento da Consteel

Empresa teve aumento do quadro de pessoal em 700% entre 2017 e a atualidade.

A Consteel tem um legado de quatro anos de ascenção veloz e surpreendente no mercado, tanto interno como externo. “Podemos dizer que todas as nossas apostas perante os nossos clientes foram satisfatórias e para nós, como núcleo empresarial, foram bastante correspondidas ao nível do empreendorismo e inovação”, sublinha Hugo Bernardes, fundador e CEO da empresa.

Apesar de ser uma empresa recente, todas as metas e objetivos estabelecidos estão a ser atingidos. Esses indicadores “têm uma conotação de obrigatoriedade de forma a crescer ano após ano, consolidando todos os aspetos imprescindíveis para o seu crescimento”.

A evolução dos números atesta esse crescimento veloz, como é exemplo, em termos comparativos um aumento do quadro de pessoal em 700% entre 2017 e a atualidade. Em termos de volume de vendas , o aumento chega mesmo aos 840% naquele mesmo período.



Leia a reportagem completa aqui na revista 500 MAIORES, também distribuída esta semana com o Jornal da Bairrada.