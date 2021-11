“Boas Festas em Aveiro” com iluminação, Casa do Pai Natal, cinema e sabores

Organizada pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), a iniciativa “Boas Festas em Aveiro” regressa a partir desta quarta-feira, ainda em edição especial e adaptada aos condicionalismos provocados pela pandemia de Covid-19.

O “Boas Festas em Aveiro” celebrará assim, entre 1 de dezembro e 10 de janeiro de 2022, o Natal e a Festa de São Gonçalinho, sem haver lugar à Passagem do Ano e outros eventos que, por força das limitações no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, a Câmara decidiu não preparar.

O programa natalício de Aveiro tem este ano um orçamento total de cerca de 190 mil euros, que corresponde a cerca de um terço do orçamento de 2019, sendo esta dimensão justificada pela opção de realizar este evento “como elemento de apoio à vida, à atividade social e económica do Município de Aveiro, e adequada à situação atual”.

O tradicional Acender das Luzes de Rua e da Árvore de Natal no Jardim da Fonte Nova vai acontecer no dia 1 de dezembro às 19h30. A ligação da iluminação de Natal da Cidade e da maior Árvore de Natal de Portugal, será acompanhada simbolicamente pelo soar natalício inédito e em simultâneo dos sinos de cinco torres sineiras do centro histórico.

Principais novidades

O Jardim da Fonte Nova vai acolher a Casa do Pai Natal – Espelho Mágico onde poderá ser entregue a Carta ao Pai Natal. A abertura será no dia 1 de dezembro, pelas 19h30. Nos feriados e fins de semana a Casa estará aberta das 11h às 20h. Nos restantes dias abrirá das 18h às 20h.

A vivência da quadra natalícia em Família será contemplada com o Cine Drive In de Natal – Infantil. De 17 a 19 de dezembro, pelas 18h e 21h, no Parque de Exposições de Aveiro, as Famílias são convidadas a experienciarem o formato drive-in, com toda a envolvência de Hollywood e da fantasia de Natal, com plena componente cénica através de filmes marcantes para as crianças, não faltando as tradicionais pipocas. O acesso é livre, mas sujeita a inscrição prévia.

De 3 a 5 de dezembro e de 10 a 12 de dezembro, serão apresentados vários espetáculos de videomapping. Nos dias 3, 4 e 5 será na Igreja da Misericórdia com “Glória: Deus Menino” com sessões às 19h e 22h. Já nos dias 10, 11 e 12 de dezembro será exibido o “Quebra Nozes Digital” no ATLAS Aveiro com sessões às 19h e 24h.

A entrada no novo ano será marcada com o tradicional Concerto de Ano Novo pela Orquestra Filarmonia das Beiras, na sexta-feira, dia 1 de janeiro, pelas 18h, no Teatro Aveirense.

O programa inclui, ainda, o Concerto de Reis pelo Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian, no dia 6 de janeiro, pelas 21h30, no Teatro Aveirense.

Aveiro, Sabores com Tradição e as Festas de São Gonçalinho

“Aveiro, Sabores com Tradição” é uma aposta da Câmara de Aveiro na promoção da Cidade e do Município enquanto destino de referência no panorama gastronómico nacional. A realizar-se de 1 de dezembro a 10 de janeiro 2022, esta é uma marca distintiva para todo o ano nos restaurantes aderentes, que são convidados a criar um menu atrativo de pratos confecionados com produtos locais identitários, que perpetuem na memória os sabores da cozinha tradicional aveirense.

Dos menus constarão as melhores iguarias de Aveiro, tais como Bolos de Bacalhau e Espetadas de Mexilhão, Sopa de Enguias, de Peixe ou Chora/Canja de Bacalhau, Caldeirada de Enguias ou Peixe, Leitão ou Chanfana, Ovos-Moles ou Cavacas, sempre com Vinho ou Espumante da Região da Bairrada, terminando com a já mística “Bandeja de digestivos Aveiro”, constituída pelos Licores de Alguidar e Aguardentes Bairrada.

Salienta-se, ainda, a Festa de São Gonçalinho de Aveiro de 6 a 10 de janeiro de 2022 (programa próprio a consultar), que, como habitualmente, marca o encerramento do programa e está sob a responsabilidade da sua Mordomia, sendo a CMA uma importante entidade Parceira.

Comércio Tradicional de Aveiro

Ainda enquadrado na quadra natalícia, a CMA colabora com a Associação Comercial de Aveiro (ACA) no âmbito do projeto “Aveiro Montras, Esplanadas e Fachadas”, do qual será selecionada a melhor montra de natal, a melhor fachada natalícia, a esplanada mais natalícia e montras de São Gonçalinho.