Certoma na vanguarda para fazer chegar a inovação aos clientes

Apesar do período delicado que vivem os mercados e o mundo, a empresa da Mealhada aponta que têm sido satisfatórias as metas atingidas em termos comerciais.

Com forte aposta no setor da limpeza urbana e industrial, limpeza de praias, espaços verdes e águas e saneamento, a Certoma tem no seu lote de clientes a totalidade dos municípios portugueses.

Especialista em equipamentos para a limpeza urbana e industrial, a Certoma continua a consolidar a sua posição no mercado, graças à vasta gama de máquinas e produtos de limpeza e conservação de superfícies.

A comemorar 35 anos, reforça o seu posicionamento como especialista no setor da limpeza, “com várias distinções recebidas e líder em alguns produtos”, refere João Varela, diretor comecial da empresa.

