Detido em Águeda por permanência ilegal no país

Estrangeiro, sem identificação, foi detido quando conduzia no concelho de Águeda.

A GNR Águeda deteve esta quarta-feira, dia 10 de novembro, um homem de 25 anos por permanência ilegal em território nacional, no concelho do Águeda.

Segundo as autoridades, no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR abordaram uma viatura que era conduzida por um indivíduo de nacionalidade estrangeira, tendo verificado o que o mesmo não possuía qualquer tipo de identificação pessoal, nem justificação para se encontrar em território nacional.

No decorrer das diligências policiais, em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), foi possível apurar-se que se encontrava em situação ilegal no país.

O detido foi presente ontem, dia 10 de novembro, ao Tribunal Judicial do Águeda, tendo sido entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.