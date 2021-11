Dez países representados no arranque da época nacional de pista no Velódromo

A temporada de 2021/2022 de pista em Portugal arranca no próximo fim de semana, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia, juntando corredores oriundos de dez países.

No sábado corre-se o Troféu Internacional Bento Pessoa, enquanto no domingo se disputa a primeira etapa da Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Pista.

Inscrito no calendário UCI, o Troféu Internacional Bento Pessoa terá corridas entre as 9h30 e as 13h50 e entre as 15h e as 21h10. Serão disputadas provas de elite, juniores e cadetes nas disciplinas de velocidade, keirin, omnium, madison, scratch e eliminação.

Estão inscritos ciclistas de dez países: África do Sul, Bulgária, Espanha, Estados Unidos da América, França, Índia, Irlanda, Países Baixos, Portugal e Reino Unido.

Após um sábado em que a categoria de elite estará em destaque, o domingo é dedicado às categorias de formação, aos masters e aos paraciclistas, que competirão num total de seis disciplinas no arranque da Taça de Portugal Jogos Santa Casa. As corridas decorrem entre as 9h30 e as 14h15 e entre as 15h30 e as 18h50.

Liga dos Campeões de Pista

Neste sábado disputa-se também a segunda ronda da Liga dos Campeões de Pista, em Panevézys, na Lituânia. Os portugueses Iúri Leitão e Maria Martins competirão nas disciplinas de resistência, scratch e eliminação. A prova arranca às 18h e tem transmissão em direto no Eurosport.

Iúri Leitão está na discussão da classificação geral da resistência masculina, ocupando o segundo lugar absoluto. Maria Martins está na nona posição da geral feminina.