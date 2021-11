Diferencial: Eletrónica é upgrade de um caminho trilhado há 40 anos

Oliveira do Bairro

“40 anos com mais energia” é o slogan que marca os 40 anos da Diferencial e que acaba por dizer tudo sobre a essência daquilo que a empresa de Oliveira do Bairro está a imprimir na sua gestão, numa altura de grandes desafios e de novas e audazes metas.

Com quatro décadas de ‘know-how’ e de forte presença no mercado, onde se destacam soluções de instalação elétrica de média e baixa tensão, automação industrial e automação de máquinas e sistemas, a Diferencial está a complementar a sua oferta na área da eletrónica graças ao seu laboratório de investigação e desenvolvimento, em parceria com a Universidade de Aveiro, que nos últimos anos levou a empresa a trilhar uma oferta paralela consubstanciada na chamada tecnologia para a vida.

Sem nunca deixar a área da eletricidade, que esteve na sua génese, a Diferencial foi procurando ajustar-se à evolução dos mercados, aliando à sua área de distribuição de material elétrico, os sistemas de domótica, automação, segurança, fotovoltaicos e muitos outros.

Leia a reportagem completa aqui ou na edição impressa de 25 de novembro.