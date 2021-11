Jornal da Bairrada realiza 10.ª Gala do Desporto esta sexta-feira em Anadia

O Jornal da Bairrada, seguindo as regras e conselhos do Governo e da DGS, apela a todos os premiados, familiares e convidados que marcarão presença na cerimónia, para que efetuem um teste à Covid-19, cujo resultado (negativo) terá de ser mostrado à entrada do pavilhão.

É já esta sexta-feira, dia 3, no Pavilhão de Desportos de Anadia, pelas 21h, que a festa do desporto está de volta com a edição da 10.ª Gala do Desporto do Jornal da Bairrada.

Trata-se de uma iniciativa do JB (este ano em coorganização com a Câmara Municipal de Anadia), que faz parte da vida da região há já uma década, constituindo um momento único na vida de atletas, equipas, treinadores, dirigentes, nas mais diversas modalidades.

Depois de um ano de interregno, que nos obrigou a adiar este grande evento, vamos, mais uma vez, reconhecer e premiar publicamente o mérito de atletas, clubes, dirigentes, treinadores e outras entidades que se destacaram nas mais diversas modalidades em todos os concelhos da Bairrada (Águeda, Anadia, Cantanhede, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos).

A época compreenderá o período desportivo entre setembro de 2020 a outubro de 2021.

A Gala vai ter 13 categorias de prémios: Atleta do Ano; Revelação do Ano, Treinador do Ano, Equipa do Ano, Dirigente do Ano, Associação Desportiva do Ano, Prémio Dedicação, Prémio Especial do Júri, Prémio Carreira, Prémio Incentivo, Prémio Memória, Alto Prestígio e Mérito Desportivo.

O Jornal da Bairrada, seguindo todas as regras e conselhos dados pelo Governo e DGS, apela a todos os agentes desportivos e familiares que irão estar presentes na cerimónia, que efetuem um teste à Covid-19, cujo resultado (negativo) terá de ser mostrado à entrada do pavilhão. É um teste gratuito e que pode ser feito nas farmácias aderentes (ver lista no site do Infarmed).