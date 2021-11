Madeira & Madeira com maior capacidade logística e modernização de sistemas

A empresa conta já com 40 anos de atividade, tendo uma presença muito forte no mercado nacional e espanhol.

A Madeira & Madeira, S.A. é uma empresa familiar, localizada na Mealhada, dedicada à importação e venda de máquinas, ferramentas e equipamentos, atuando fortemente no mercado ibérico, mas também em Angola, Cabo Verde e Moçambique.

Começou a laborar em Coimbra, mas passou para o concelho vizinho da Mealhada desde 2009, uma vez que o seu crescimento exigiu uma nova expansão das suas instalações. Um novo armazém automático e informatizado com uma área total de 23.000m2, nove cais de cargas e descargas, uma área de escritórios e um salão de exposição com 900m2, são a base de trabalho atual.

A administração da empresa – que conta já com 40 anos de atividade – está satisfeita com os resultados conseguidos, tendo uma presença muito forte no mercado nacional e espanhol. “Temos atualizado, regularmente, as nossas marcas e a nossa imagem, investindo fortemente na capacidade logística e na modernização dos nossos sistemas, apostando na qualificação dos nossos recursos humanos”, destaca João Madeira, administrador da empresa.

