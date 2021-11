Município de Anadia apoia farmácias na vacinação contra a gripe

O Município de Anadia vai celebrar um protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Farmácias para a administração de vacinas contra a Gripe, no âmbito do Programa Vacinação SNS Local, o qual implicará um investimento municipal de 6.250 euros. A deliberação foi tomada na reunião de executivo de 11 de novembro.

O valor a pagar corresponde à remuneração de 2,50 euros por cada inoculação, de forma a garantir a retribuição a pagar às farmácias aderentes pelo serviço farmacêutico, sendo que a prestação do serviço será limitada à disponibilização e realização do número máximo de 2500 vacinas.

As vacinas serão disponibilizadas aos munícipes que sejam utentes do SNS (Serviço Nacional de Saúde), incluídos nos grupos prioritários definidos pela Direção-Geral de Saúde, sendo que, nesta primeira fase, a vacina será disponibilizada a pessoas com menos de 65 anos, mas com doenças crónicas e outras co-morbilidades, devendo solicitar a realização do serviço de administração da vacina do contingente do SNS, nas farmácias aderentes. A prestação do serviço, por parte da farmácia aderente está limitada à disponibilização das vacinas que lhe sejam distribuídos, no âmbito da Vacinação SNS Local.

No concelho de Anadia são 13 as Farmácias aderentes a este serviço, designadamente Margarida (Vilarinho do Bairro), Gina (Amoreira da Gândara), Triunfo (Paredes do Bairro), Andrade (Mogofores), Rangel (Avelãs de Caminho), São José (Sangalhos), Mendes de Vasconcelos (Vilarinho do Bairro), Júlio Maia (Anadia), Duarte (Candeeira – Avelãs de Cima), Termal (Curia), Alda Baptista (Vila Nova de Monsarros) e Central (Anadia).

Os munícipes que pretendam ver administrada a vacina contra a gripe nas farmácias, apenas terão que, previamente, inscrever-se na farmácia escolhida e agendar a respetiva toma, sem qualquer custo.

A adesão do Município a esta iniciativa vai permitir que mais pessoas tenham acesso à vacina da gripe, de forma gratuita, através da rede de farmácias atualmente existente no concelho de Anadia, em complemento aos serviços prestados pelo Centro de Saúde, em matéria de administração de vacinas.