Pedralva: Cães vadios atacam rebanho e causam prejuízos de vulto

Nas últimas semanas, pela calada da noite, cães vadios já atacaram três vezes um rebanho de ovelhas, causando a morte a quatro cabeças de gado e ferindo muitas mais.

A denúncia é feita pelo produtor Fábio Pereira que ao JB, na tarde da passada quarta-feira, dia 3, contabilizava os prejuízos, acreditando que se trata da uma matilha de cães vadios que anda pelas redondezas da Pedralva, na freguesia de São Lourenço do Bairro. Uma das ovelhas mortas durante um dos ataques

Desesperado por não encontrar ajuda ou solução para o problema, diz que só lhe resta denunciar, sobretudo os dois últimos ataques, perpetrados com intervalo de uma semana por cães vadios. O rebanho de ovelhas, com cerca de 70 cabeças, encontra-se num terreno privado, com sensivelmente 3 hectares, vedado por uma rede com 1,40 metros de altura, na povoação.

Embora seja um dos maiores produtores de gado ovino e caprino do concelho de Anadia, com mais de cem cabeças de gado, sobretudo ovelhas, não se conforma com o drama que atravessa: “só não tem acontecido mais porque venho para aqui dormir na carrinha, muitas noites”, explica, lamentando não conseguir identificar os cães, “porque na escuridão da noite, tal não é possível. Já os senti, mas fogem um para cada lado, e como é noite escura não consigo perceber ao certo quantos são ou de que tamanho são”, diz admitindo já ter perdido a conta às noites que dorme em sobressalto.

Notícia completa na edição impressa ou digital