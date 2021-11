Portugal inaugura Laboratório de 5G e IA em Aveiro

Fruto da parceria entre a Huawei, a Universidade de Aveiro e o Instituto de Telecomunicações, o 5GAIner – 5G + IA Networks Reliability Center foi inaugurado esta terça-feira, dia 16, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, numa cerimónia que decorreu na Universidade de Aveiro.

Consubstanciando o compromisso da Huawei com a inovação em Portugal e no contexto da forte ligação com o universo académico do país, este laboratório potencia a transição digital, um passo determinante para a economia portuguesa – segundo um estudo divulgado este ano pela Deloitte, 17 mil milhões de euros do crescimento económico em Portugal, até 2035, vão dever-se às inovações introduzidas pela rede 5G. Preveem-se igualmente benefícios desta tecnologia a nível mundial, com um impacto de 1,08 biliões de dólares no PIB, já em 2030, refere a consultora PwC.

Esta infraestrutura dedicada ao desenvolvimento do 5G e da Inteligência Artificial (IA), está a ser implementada no seguimento do protocolo assinado em 2020 entre as três instituições, com o objetivo de apoiar a indústria na criação, em parceria com a academia, de soluções fiáveis para diferentes setores que permitam assegurar uma transição bem-sucedida para a sociedade digital em Portugal. Esta colaboração permitirá à comunidade portuguesa de Investigação e Desenvolvimento (I&D) testar novos conceitos e avaliar a criação de produtos que podem ser explorados para atividades de inovação e desenvolvimento da indústria.

Presente na cerimónia, Manuel Heitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, frisou que “é de interesse estratégico para Portugal beneficiar do Know-how da Universidade de Aveiro e do IT para a criação de um campus experimental na área das telecomunicações”. “Esta iniciativa da Huawei assume-se como um projeto relevante para gerações futuras”, reconhecendo Manuel Heitor, “o papel da Huawei nesta aposta tecnológica que vai posicionar Portugal a nível global”.

Reunindo a experiência global da empresa em tecnologia de quinta geração e o know-how das duas instituições do sistema científico-tecnológico da região, “é fundamental trabalharmos em conjunto para desenvolver novos modelos no ecossistema digital”, comenta Tony Li, CEO da Huawei Portugal. “Este investimento da Huawei em Portugal, não só cria um hub de competências na região, como reforça a vontade da empresa em contribuir para a inovação e transição digital do país, explorando todo o potencial de tecnologias como as redes de quinta geração ou a Inteligência Artificial”, assegura o CEO.

Importa ainda destacar que “a transição digital exige a exploração e experimentação contínua de novas soluções para os diferentes sectores, idealmente em colaborações que envolvam a indústria, a academia e a sociedade”, refere Paulo Jorge Ferreira, Reitor Universidade de Aveiro. “A parceria em curso vai beneficiar a comunidade e fomentar a criação de valor acrescentado e competitividade das empresas, através da criação de conhecimento científico, partilha de novas experiências e da concepção de modelos de negócio inovadores”, revela José Carlos Pedro, Presidente do Instituto Telecomunicações.

O 5G + IA Networks Reliability Center integra um vasto leque de stakeholders. Com o objectivo de ir ao encontro das principais necessidades do mercado, e para além de todo o equipamento doado, a Huawei está a financiar o arranque deste projeto.

Tendo em conta o âmbito e impacto internacional das atividades de várias indústrias do ecossistema da quinta geração, o investimento da Huawei na região testará conceitos em diferentes mercados verticais, avaliará a sua fiabilidade e possibilitará a pesquisa em estruturas de rede 5G, com vista a facilitar a experimentação de novas soluções baseadas nesta tecnologia.

O 5G + IA Networks Reliability Center tem a sua base no Instituto de Telecomunicações, mas o seu raio de ação abrange outras áreas da região, incluindo o Porto de Aveiro e algumas fábricas instaladas na localidade, como por exemplo, o caso da Bosch Termotecnologia, S.A. (Bosch TT), em cuja fábrica decorrem já diversos testes, nomeadamente nos sistemas de produção flexíveis e no controlo de localização.

Para assumir a liderança executiva do projeto, na função de Lab Director, as três entidades nomearam o Professor Rui Luís Aguiar, um dos mais reconhecidos investigadores da Europa, docente da Universidade de Aveiro e coordenador nacional de Redes e Serviços do Instituto de Telecomunicações.

O 5GAIner estará à disposição da comunidade académica e científica nacional, bem como do ecossistema de empreendedorismo e inovação, prevendo-se que seja possibilitado o acesso a esta infraestrutura de I&D por parte de stakeholders internacionais.