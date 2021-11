Restaurantes do Município de Ílhavo trazem à mesa a Gastronomia de Bordo

De 30 de novembro a 12 de dezembro, os restaurantes do Município de Ílhavo levam à mesa experiências gastronómicas únicas, inspiradas nos sabores da cozinha dos navios bacalhoeiros, no âmbito do Festival Gastronomia de Bordo promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.

O Município de Ílhavo tem uma longa e rica história associada à pesca do bacalhau. Pescadores e marinheiros viajavam, e ainda viajam, em navios, até aos mares do Atlântico Norte para capturar, sobretudo, o bacalhau do Atlântico (Gadus Morhua).

Nestas duras campanhas de pesca, que chegavam a demorar seis meses, os cozinheiros atenuavam o cansaço e as saudades da família com refeições reconfortantes, como a chora, uma sopa preparada com cabeças de bacalhau frescas, e o feijão assado, entre outros pratos que incluíam as partes então consideradas “menos nobres” do bacalhau – as caras, as línguas, os samos e as espinhas.

A inspiração nestes sabores e tradições levou a Câmara Municipal de Ílhavo a desafiar os restaurantes do município a confecionarem e a reinterpretarem os pratos da gastronomia de bordo, durante 13 dias, ao jantar.











A apresentação da iniciativa decorreu esta quinta-feira, na Liporfir

Ao menu habitual, os restaurantes aderentes acrescentam uma experiência gastronómica, composta por, no mínimo, três pratos de bacalhau e seus derivados, numa combinação de entradas e pratos principais, para uma ou duas pessoas, com diferentes preços.

Cada restaurante aderente elabora a sua própria carta de entradas e de pratos principais. Nas entradas, as pataniscas, as caras fritas, a chora, a bruschetta de ovas de bacalhau são algumas das iguarias mais desejadas. Já nos pratos principais, a feijoada de samos, a caldeirada de línguas, o feijão assado com línguas e o arroz de feijão com boininhas e caras fritas são sempre um cartão de visita da gastronomia local.

Além das experiências gastronómicas, o Festival Gastronomia de Bordo inclui as visitas culturais “Sentidos de Mar”, associadas à cultura marítima do município.

O Festival Gastronomia de Bordo é uma homenagem às tradições, aos cozinheiros e aos pescadores do Município de Ílhavo, que dinamiza a economia local, em particular, a restauração.

Este evento integra o projeto “Territórios com História: O Mar, as Pescas e as Comunidades” e é cofinanciado pelo CENTRO2020, PORTUGAL2020 e pela União Europeia, através do FEDER.

Nesta quarta edição do Festival Gastronomia de Bordo cada experiência gastronómica vale uma entrada no Museu Marítimo de Ílhavo, que pode ser usufruída até ao final de 2021.

Os 17 Restaurantes aderentes

– A Praia do Tubarão

– Bela Ria

– Bronze

– Canastra do Fidalgo

– Clube de Vela

– Dona Mena

– Duna do Meio

– Estrela do Mar

– Maradentro

– Marisqueira da Barra

– Marina, by Luís Lavrador

– O Gafanhoto

– O Navegante

– Casa Velha – Hotel Ílhavo Plaza

– Vista Alegre – Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel

– Tábua da Ria

– Costa do Sal Hotel

Visitas orientadas “Sentidos de Mar” complementam programa do festival

Além das experiências gastronómicas em restaurante, o Festival Gastronomia de Bordo proporciona um programa complementar de visitas orientadas “Sentidos de Mar”, que conduzem os participantes pelo Município de Ílhavo, percorrendo os paladares, cheiros, texturas e caminhos dos protagonistas das pescas. São cinco “mini-aventuras” a pé, de bicicleta e até de barco, onde se saboreia tanto a tradição, como a inovação.

Nesta quarta edição do Festival Gastronomia de Bordo, as visitas “Sentidos de Mar” levam-nos a (re)descobrir a lota, o mercado, os cais da pesca lagunar, costeira e até longínqua, as empresas e as explorações agrícolas. Dão, também, a oportunidade de conhecer os sabores mais próximos dos originais com um dos cozinheiros de navios bacalhoeiros com maior tempo de serviços na pesca longínqua.

Inscrições prévias (sujeitas a confirmação): 234 329 990 ou visitas.mmi@cm-ilhavo.pt

Mais informação aqui