Câmara quer alargar pontão sobre o caminho de ferro em Oliveira do Bairro

A Câmara de Oliveira do Bairro está a preparar os procedimentos necessários para avançar com o alargamento do pontão sobre o caminho de ferro na entrada poente da cidade, disse Duarte Novo, líder do executivo, na última reunião de Câmara.

O autarca, que respondia a perguntas do vereador da oposição, José Carlos Soares (PSD) sobre a segurança naquele importante troço de estrada, vincou que a Câmara alertou a IP para a necessidade de efetuar o alargamento do tabuleiro daquela ponte.

“É nossa intenção que as condições de segurança sejam melhoradas naquela via. Nesse sentido, contactámos a IP, responsável por aquela estrutura, transmitimos as nossas preocupações e perguntámos se existia intenção de avançar com uma intervenção ou, pelo menos, comparticipar essa empreitada”.

Ao JB Duarte Novo frisou que a resposta da IP foi negativa, alegando indisponibilidade financeira.

