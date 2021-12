CCMB quer continuar a contribuir para a formação de novos públicos

O 30.º aniversário do Círculo de Cultura Musical da Bairrada foi assinalado com um concerto de alto nível, protagonizado pelo reputado pianista António Rosado, e que atraiu mais de 250 pessoas ao Quartel das Artes (QA), no último domingo.

O Círculo de Cultura Musical da Bairrada está a assinalar 30 anos de existência. O presidente João Moita, que se prepara para um segundo mandato, recorda, em entrevista ao JB, a criação da associação e as principais atividades realizadas, traçando ainda alguns objetivos para o futuro.

“Penso que hoje, talvez ainda com mais acutilância do que há trinta anos, impõe-se a atividade do Círculo. Durante todo este tempo de vida, o CCMB foi muito importante na atividade musical do concelho e da região, tendo por exemplo conduzido à criação da Escola de Artes da Bairrada ou à construção do Quartel das Artes.

Hoje em dia(…) já temos uma quantidade apreciável de músicos profissionais de grande valor, em especial no nosso concelho (…), portanto temos de dar palco a todos estes jovens, temos de continuar a contribuir para a formação de novos públicos e tentar mostrar aos nossos cidadãos e aos nossos políticos a importância que pode ter a música na vida das pessoas. Repare, por exemplo, que temos uma grande sala de espetáculos em Oliveira do Bairro com capacidade para 400 pessoas mas que não tem sequer um piano de concerto.”

O 30.º aniversário do CCMB foi assinalado com um concerto de alto nível, protagonizado pelo reputado pianista António Rosado, e que atraiu mais de 250 pessoas ao Quartel das Artes (QA), no último domingo. No final, num momento simbólico de comemoração, o presidente da Assembleia Geral, Silas Granjo, recordou o “percurso glorioso e surpreendente” da associação, quer sob a direção de Dias Cardoso, quer agora com João Moita.

Brindando ao passado do Círculo e a um promissor futuro, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, destacou que “estamos a transformar-nos no que à cultura e ao Quartel das Artes diz respeito”, sublinhando “uma moldura humana surpreendente”. Para a autarquia “é satisfatório” verificá-lo, pois “demonstra que a aposta que fazemos tem sido boa, quer no que respeita à própria oferta cultural da Câmara, quer no apoio às associações culturais”, desejando ao CCMB um futuro recheado de atividades musicais de qualidade, como até aqui.

