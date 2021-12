Centro de Recolha Animal de Oliveira do Bairro reúne vários serviços

O Centro de Recolha Animal do Município de Oliveira do Bairro conta com serviços de identificação eletrónica (microchip), boletim sanitário e vacinação antirrábica para animais de companhia, obrigatórios por lei.

Os tutores de animais de companhia que necessitem destes serviços devem deslocar-se ao Centro de Recolha Animal localizado na vila da Palhaça, junto ao recinto da feira, às sextas-feiras, entre as 14h00 e as 17h00.

De acordo com a legislação em vigor, a vacina antirrábica, ou vacina da raiva, é de administração obrigatória em cães com mais de 3 meses de idade. O período para revacinação pode variar entre 1 e 3 anos, dependendo das especificações técnicas das vacinas e da indicação médico-veterinária.

A colocação do microchip é obrigatória para todos os cães nascidos após 2008 e é também, desde 2019, obrigatória para gatos. Este microchip serve para identificar animais que estejam perdidos e tem como objetivo contrariar o seu abandono, promovendo a posse responsável de animais de companhia.

O dispositivo, do tamanho aproximado de um grão de arroz, é colocado nos animais por um médico veterinário, através de uma injeção subcutânea. A sua “leitura” vai permitir identificar o código numérico associado ao animal e, posteriormente, reconhecer o tutor através da informação constante na base de dados do Sistema de Informação de Animais de Companhia.

O Boletim Sanitário de Cães e Gatos, também obrigatório por lei, é o documento de registo do histórico sanitário destes animais em território nacional, tendo um número único associado, que permite a sua rastreabilidade. A emissão destes boletins é exclusivamente feita por um médico veterinário clínico em exercício de funções, assegurando-se o rigor das informações que nele são contidas.

De acordo com Susana Martins, Vereadora do Pelouro da Saúde e Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “os preços são praticamente simbólicos, sendo 1€ para o boletim sanitário, 2,5€ para o microchip e 10€ para a vacina antirrábica”. “Sendo obrigatório por lei, é uma oportunidade para que as pessoas cumpram o seu dever e contribuam para o bem-estar dos seus animais de companhia e para a saúde pública”, acrescentou a autarca.

O Centro de Recolha Animal do Município de Oliveira do Bairro conta ainda com o serviço de adoção de animais. O processo de adoção é bastante simples, sendo necessário que o adotante seja maior de idade e apresente o seu Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte. Nestes casos de adoção, o Município oferece a esterilização do animal. A marcação para visita ao centro pode ser feita através do e-mail pnunes@cm-olb.pt ou do telefone 234 732 100.