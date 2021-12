Festas de São Gonçalinho (Aveiro) adiadas uma semana

Previstas para a “semana de contenção”, que irá vigorar de 2 a 9 de janeiro, as Festas de São Gonçalinho, em Aveiro, foram reagendadas, de forma a permitir um programa dentro das normas de segurança exigidas, frisa a Mordomia.

Assim, o dia de São Gonçalinho será celebrado no dia 10 de janeiro. No fim de semana seguinte, de 14 a 16 de janeiro, fim de semana mais próximo do dia de São Gonçalinho, juntamente com as celebrações religiosas, será possível o cumprimento de promessas com o lançamento de cavacas a partir do alto da platibanda da Capela de São Gonçalinho – o momento maior desta tradição.

A realização da Festa cumpre um plano de contingência para Covid-19 aprovado pela DGS, sendo que todos os concertos serão em espaços com entrada condicionada, com uso obrigatório de máscara e obrigatoriedade de certificado de vacinação válido. O lançamento de cavacas será efetuado também em moldes adaptados à situação atual, sendo que o largo da capela terá acesso condicionado, no qual só será permitida a entrada mediante a apresentação do certificado de vacinação. As subidas só serão permitidas a quem apresentar o certificado de vacinação e teste negativo.

A Mordomia das Festas em Honra a São Gonçalinho 2021-2022 refere que, “mais uma vez tenta trazer a todos os devotos a melhor celebração possível”, no entanto e mediante a situação atual, “o programa pode sofrer alterações, bem como o plano de contingência poderá ter regras mais restritas”, o que será comunicado de pronto.

Programa

Dia 10 de janeiro (2.ªf)

9h30 – Arruada

11h – Conto Papa Cavacas (lançamento online)

18h30 – Eucaristia (Capela)

21h30 – Concerto com Tuna Feminina da AAUAV, seguindo-se a Tuna Universitária de Aveiro (Praça do Peixe)

23h30 – Espetáculo Piromusical (Canal São Roque)

Dia 14 (6.ªf)

9h30 – Arruada

18h – Animação de Rua

21h – Concerto com Carolina Deslandes (Teatro Aveirense)

00h – Concerto Coral da Vera Cruz (Capela)

Dia 15 (sábado)

9h30 – Arruada

14h30 – Animação de Rua

17h – Eucaristia (Capela)

18h – Faina no São Gonçalinho (Praça do Peixe)

22h – Concerto Senza (Praça do Peixe)

00h – Espetáculo Piromusical (Canal São Roque)

00h30 – DJ Set Discoteque (Praça do Peixe)

Dia 16 (domingo)

9h30 – Arruada

11h – Procissão

12h – Eucaristia, com Coral Vera Cruz (Capela)

14h30 – Grupos Cénicos (Praça do Peixe)

16h – Animação de Rua

18h30 – Entrega de Ramos

21h30 – Concerto Banda Polk (Praça do Peixe)

23h – Fogo de artifício (Canal de São Roque)