Legislativas: Paula Cardoso é número dois na lista do PSD no distrito de Aveiro

Paula Cardoso é o segundo nome da lista aprovada pelo Conselho Nacional do PSD para os candidatos a deputados à Assembleia da República, para as eleições legislativas marcadas para 30 de janeiro de 2022.

No círculo eleitoral de Aveiro, a aguedense Paula Cardoso surge na segunda posição da lista apresentada pelo PSD, Rui Cruz, de Vagos, é o quinto e Jorge São José, de Anadia, é o oitavo. Nas eleições legislativas de 2019, o PSD elegeu seis deputados no distrito de Aveiro.



Paula Cardoso é advogada e administradora da Revigrés. Foi deputada à Assembleia da República por duas vezes, entre 2009 e 2015. No âmbito da sua atividade parlamentar, integrou o grupo europeu de parlamentares contra o tráfico de seres humanos e exploração sexual de menores e foi conselheira e presidente do Conselho dos Julgados de Paz e ainda coordenadora dos grupos para a Audição de Peticionantes e na subcomissão para a Igualdade.



“Um país cada vez mais assimétrico socialmente onde a pobreza infantil, as desigualdades de oportunidades, as dificuldades que os jovens encontram no acesso ao trabalho, a uma carreira e a uma vida familiar digna, é um dos maiores desafios para este mandato”, destaca Paula Cardoso.



O arranque da campanha eleitoral está previsto para dentro de um mês, a 18 de janeiro.



A nova Comissão Política do PSD Águeda salienta a importância de o concelho se manter representado na Assembleia da República e confia na capacidade de Paula Cardoso. Ao nível local, a agenda de campanha será determinada oportunamente, após ser conhecido o planeamento nacional.



A lista do PSD no distrito de Aveiro será encabeçada por António Topa Gomes, engenheiro civil e professor universitário, natural de Santa Maria da Feira. Paula Cardoso ocupa a segunda posição nesta lista, cuja composição inclui Ricardo Sousa (3.º), de Espinho, Helga Correia (4.ª), de Oliveira de Azeméis, Rui Cruz (5.º), de Vagos, Carla Madureira (6.ª), de Ovar, Rui Vilar (7.º), de Arouca e Jorge São José (8.º), de Anadia.



Nas eleições legislativas de 2019, a lista foi encabeçada por Ana Miguel dos Santos, a quem “o PSD Águeda agradece o excelente trabalho desenvolvido em prol do nosso município e, em particular, na área da defesa nacional”, destaca a concelhia..