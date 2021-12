Orquestra Clássica do Centro atua nos Centros de Natal e Ano novo da Mealhada

Concerto de Natal será no dia 21 de dezembro e a 9 de janeiro acontece o tradicional Concerto de Ano Novo, ambos no Cineteatro Messias.

A quadra natalícia será celebrada, na Mealhada, com a Orquestra Clássica do Centro (OCC). Primeiro, com o Ensemble Vocal e Instrumental, no Concerto de Natal, dia 21 de dezembro, e depois, a 9 de janeiro, com toda a orquestra, no majestoso e tradicional Concerto de Ano Novo, ambos no Cineteatro Messias.

O Concerto de Ano Novo é o retomar de uma tradição do Cineteatro Messias, que assinala a entrada num novo ano com um concerto único, cuja grandiosidade cultural é conferida pela Orquestra Clássica do Centro, por muitos considerada um pilar fundamental na Cultura, seja pela interpretação dos grandes nomes do repertório clássico, romântico e moderno, seja pela divulgação dos compositores portugueses.

Neste concerto, sob a direção do maestro Sergio Alapont e com a participação da soprano Regina Freire, ouvir-se-ão violinos, violas e violoncelos, contrabaixos, clarinetes e trompas, flautas, oboés e fagotes, juntamente com a percussão, na plenitude do que é a sonoridade de uma orquestra. O repertório centra-se em clássicos de Strauss, de Tchaikovsky ou de Lehár. Os bilhetes custarão 5 euros.

“Uma programação diversa e abrangente como é a do Cineteatro Messias não deve deixar de contemplar os tradicionais concertos de Natal e de Ano Novo. É uma aposta forte no sentido de garantir que grandes espetáculos culturais de primeiríssima linha ocorrem no nosso Município e, neste caso, são acessíveis a todos”, sublinha Gil Ferreira, vereador da autarquia, com o pelouro da Cultura.

O Concerto de Natal, que se realiza dia 21 de dezembro, em vésperas da consoada, será absolutamente dedicado à quadra natalícia. O Ensemble Vocal e Instrumental, composto por quatro cantores e seis instrumentistas, escolheu um reportório que inclui as clássicas e bem conhecidas melodias de Natal, da “Noite Feliz” ao “Ave Maria”, de G. Caccini, ou “White Christmas”, de I. Berlin. Este concerto será gratuito – bastando fazer a reserva e levantar o respetivo bilhete.

“Queremos convidar os munícipes – e também os visitantes – a virem a estes concertos. Para o concerto de Ano Novo, escolhemos um domingo à tarde para abrir portas a todos, jovens e mais idosos, os que gostam de música clássica e os que ainda não a descobriram. Venham experimentar estas sonoridades que se coadunam, na perfeição com o ambiente de Natal e de Ano Novo”, desafia António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.