Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada está de volta

O já tradicional Passatempo de Natal do Jornal da Bairrada está de regresso. Este ano, voltamos a premiar os nossos leitores. O desafio é que partilhe a sua árvore, presépio ou outra decoração de Natal, no máximo de três fotos. A iniciativa é aberta aos leitores (empresas, associações e particulares).

As três publicações com mais interação (gostos e reações, estão excluídos comentários e partilhas), até às 12h de 4 de janeiro, serão premiadas.

As fotos a concurso vão ser exibidas no nosso Facebook. Pode votar, pondo gosto na(s) sua(s) preferida(s)!

Para participar, envie a foto concorrente com o nome e localidade do autor para jb@jb.pt, escrevendo no assunto “Passatempo de Natal JB”.

Os resultados serão divulgados no dia 5 de janeiro, nas plataformas digitais do Jornal da Bairrada, e na edição impressa de 6 de janeiro.

Semana após semana, daremos conta das participações com mais votos.

O passatempo já começou!!! Aguardamos a sua participação em jb@jb.pt.