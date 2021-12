Trail do Sarilho agendado para o próximo domingo

Após ter acolhido as provas de Cross-Trail Jovem, o Bosque do Sarilho localizado na Póvoa da Lomba volta a acolher nova iniciativa desportiva já no próximo domingo, dia 12 de dezembro, desta feita, o Trail do Sarilho.

Neste espaço natural reconvertido em circuito de atletismo, os praticantes deste desporto terão ao seu dispor as modalidades de Trail K19, Trail Curto K12, Kids Trail e Caminhada, provas essas que terão início agendado para as 9h e vão percorrer caminhos de vinhas e bosque, “Horst” de Cantanhede e os Trilhos do Sarilho.

A organização da iniciativa estará, uma vez mais, a cargo da Sociedade Columbófila Cantanhedense, através da sua seção de Ar Livre e Aventura, contando ainda com o apoio do Município de Cantanhede e da União das Freguesias de Cantanhede e Pocariça.

Recorde-se que os Bosques do Sarilho, para além de um aprazível local de lazer, é também, um circuito, com características propícias para a prática desportiva, particularmente na vertente de Trail e Cross-Trail

À semelhança de provas anteriores, a iniciativa irá decorrer respeitando sempre as normas impostas no âmbito das medidas combate à pandemia de Covid-19 que estão em vigor e previstas pelas autoridades governamentais.