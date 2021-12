Via ciclável ligará Cantanhede, Mira e Figueira da Foz

Percurso estende-se ao longo de 83 quilómetros, entre o limite sul do concelho da Figueira da Foz e o limite norte do concelho de Mira, passando por vários pontos de interesse turístico, ambiental e recreativo que existem na região.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM – RC) acaba de formalizar o acordo que estabelece os termos de cooperação para a execução do projeto Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica, que prevê a execução de uma via ciclável que ligará os concelhos de Figueira da Foz, Cantanhede e Mira.

Na cerimónia que decorreu no passado sábado, 18 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Figueira da Foz, marcaram presença Emílio Torrão e Jorge Brito, presidente e secretário executivo da CIM – Região de Coimbra, respetivamente, Adérito Machado, vereador da Câmara Municipal de Cantanhede, Pedro Santana Lopes, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Raul Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Mira e Fátima Reis, Diretora Regional do Instituto de Conservação da Natureza.

A obra, que visa a ligação ciclável intermunicipal entre os três concelhos do litoral ao longo de 83 quilómetros, apresenta um traçado que aproveitará as estradas florestais e vias cicláveis já existentes, com troços em piso compactado e em piso pavimentado. A sua execução é decisiva para o desenvolvimento da Rota Eurovelo 1 em Portugal.

Para Adérito Machado “trata-se de uma enorme mais-valia na promoção turística para a Região centro do país, particularmente para Cantanhede, Figueira da Foz e Mira, criando um polo de atração em que os três concelhos irão sair, garantidamente, beneficiados” sem esquecer “a importância e os benefícios deste tipo de equipamentos, nomeadamente no incentivo da prática desportiva tão necessária em tempos de pandemia”, reforçou o responsável pelo pelouro do Desporto.

A Eurovelo 1 – Rota da Costa Atlântica integra a Rede Europeia de Rotas Cicláveis, constituída atualmente por 15 rotas cicláveis de longa distância, que cruzam todo continente europeu.

O percurso estende-se ao longo da Costa Atlântica entre o limite sul do concelho da Figueira da Foz e o limite norte do concelho de Mira, passando por vários pontos de interesse turístico, ambiental e recreativo que existem na região, como é o caso do Mosteiro de Santa Maria de Seiça, Estuário do Mondego, Praia do Relógio, Praia da Claridade, Cabo Mondego, Matas Nacionais, Praia da Tocha, Museu Etnográfico da Praia de Mira, Praia de Mira, Ria de Aveiro, entre outros.

Este projeto é cofinanciado pelo Programa Valorizar promovido pelo Turismo de Portugal. A parte do investimento não cofinanciada será candidata ao Programa Operacional Regional do Centro 2020.