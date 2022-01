Anadia FC Futebol SAD – Lourosa adiado para dia 2 de fevereiro

A pandemia não nos larga e, infelizmente, vai calhando a todos. Depois dos 12 jogadores e dois treinadores com casos positivos no Anadia, o que levou ao adiamento do jogo contra o Pevidém, o clube bairradino preparava-se para entrar em ação amanhã, em casa, frente ao Lourosa, em partida relativa à 15.ª jornada da Liga 3. Todavia, nos lusitanistas foi detetado um surto à Covid-19 e o jogo foi adiado para dia 2 de fevereiro, às 20h.

Resultado das testagens regulares à Covid-19, realizadas a toda a estrutura do plantel sénior logo no início desta semana, foi detetado um surto, envolvendo vários jogadores e elementos do staff técnico no Lusitânia de Lourosa.

No seguimento desses resultados positivos foi imediatamente solicitado aos responsáveis da Federação Portuguesa de Futebol e por eles autorizado, o adiamento do jogo com o Anadia FC que, de forma célere e cordial, acederam à remarcação da partida relativa à 15.ª jornada da Liga 3 – Zona Norte, para o dia 2 de fevereiro, às 20h, no Estádio Municipal de Anadia.