Comissão Administrativa do Anadia Futebol Clube apresenta-se amanhã aos sócios

No passado dia 4 de outubro, em Assembleia Geral Extraordinária, os sócios do Anadia Futebol Clube – Centro Recreativo Popular levaram a cabo a destituição dos órgãos sociais e nomearam uma Comissão Administrativa.

São sete os sócios que formam a Comissão Administrativa, que será apresentada, amanhã, dia 17 de outubro, pelas 18h30, no Estádio Municipal Eng. Sílvio Henriques Cerveira. Por isso convida todas as sócias, sócios e simpatizantes do clube a estarem presentes a fim de saberem os objetivos.

“Queríamos que esta apresentação se realizasse na sede do Clube ou no campo dos Olivais, mas infelizmente a direção cessante até ao momento não respondeu ao nosso pedido de entrega das chaves das instalações do clube. A vontade dos sócios para nós é soberana e tudo iremos fazer para que esta seja respeitada. Contamos com a vossa presença, mostrando o orgulho no passado e lutando para se reconquistar a esperança no futuro”, pode ler-se num comunicado enviado à nossa redação pela Comissão Administrativa.