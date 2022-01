Anadia, Oliveira do Bairro e Tábua juntos em projeto “Fora da Caixa”

“Fora da Caixa” é a designação de um projeto cultural em rede que vai ser promovido, ao longo deste ano, pelos municípios de Anadia, Oliveira do Bairro e Tábua.

Um projeto cultural que tem na música o elo de ligação entre os três concelhos e principal âncora do projeto. Orçado em aproximadamente 300 mil euros, fruto de uma candidatura apresentada por estes municípios ao Programa Operacional Regional do Centro – Portugal 2020 e financiada em cerca de 95% pelos fundos comunitários, este projeto vai permitir a dinamização de diversas iniciativas culturais.

A apresentação teve lugar na última segunda-feira, dia 24 de janeiro, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

Durante a apresentação, Ana Castanheira, técnica do Município de Anadia, avançou que as atividades culturais têm início a 26 de fevereiro, em Tábua, e terminam a 1 de outubro, Dia Mundial da Música, em Anadia.

Ao longo de nove meses, este projeto vai trazer a estes territórios um conjunto diversificado de eventos culturais e artísticos, centrados em espetáculos musicais, desde o mais tradicional ao mais contemporâneo. Com uma programação centrada na itinerância, irá também dinamizar em cada um destes concelhos eventos únicos. Aqui ficam alguns exemplos:

“Bike Drive Through”, passeio cultural em duas rodas em Oliveira do Bairro e Tábua. A pedalar, será possível assistir a um momento cultural dinamizado por agentes culturais, como um concerto, um espetáculo de dança, uma performance de magia, entre outros.

“Música na Vertical”, com Sofia Escobar nos municípios de Anadia e de Tábua. Num edifício histórico e simbólico decorrerá um espetáculo musical com Sofia Escobar como narradora/cantora, sendo acompanhada por uma Orquestra Filarmónica, com o incremento de várias performances acrobáticas, como a dança vertical, tecidos verticais e muitos outros momentos de extrema beleza. Este musical decorrerá em Anadia, na fachada do Hotel Palace da Curia, e em Tábua, no Jardim Sarah Beirão.

