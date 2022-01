Bandas Filarmónicas do concelho de Cantanhede recebem formação

Formação decorre no âmbito do “HAPPY JAZZ – A música que nos une” – projeto multidisciplinar de carácter artístico-pedagógico e cultural, que decorre ao longo dos anos de 2021 e 2022.

Está agendado para amanhã, dia 15 de janeiro o início a 2.ª fase do projeto – O Jazz na Filarmónica, numa ação que se irá prologar até 7 de maio. Com a coordenação artístico-pedagógica de Rui Lúcio e a coadjuvação de Elias Fernandes, a iniciativa assume um carácter maioritariamente prático e tem como principal objetivo capacitar e dotar os agentes culturais locais, nomeadamente as bandas filarmónicas, de conhecimentos que permitam desenvolvimento económico, social e patrimonial. Estas formações assumem duas importantes vertentes, uma relacionada com a formação e outra com as performances em público, designadas por PandeMúsica.

Integrado no projeto “HAPPY JAZZ – A música que nos une”, a ação formativa pretende aproximar, através da música, os municípios de Cantanhede, da Figueira da Foz e de Soure, na área do jazz tradicional, a todos os membros das 18 Bandas Filarmónicas que integram os três concelhos parceiros.

A formação está a cargo de músicos credenciados na área e representativos dos vários naipes que compõem as diversas alas das bandas filarmónica, com particular destaque para os modelos de instrumentação de referência do jazz tradicional: na trompete – Pedro Jerónimo, no clarinete – Paulo Bernardino, no saxofone – César Cardoso, no trombone – Andreia Santos, na tuba – Marco Freire e na bateria – João Maneta.

Os formadores irão deslocar-se a cada uma das 18 bandas filarmónicas para partilhar com os elementos de cada um dos agrupamentos musicais, o seu saber e a sua experiência no domínio da arte e expressão musical, em jeito de workshop, numa vertente muito prática e de proximidade com cada naipe ou família de instrumentos.

Ainda no âmbito do projeto, foi comissionada ao músico, compositor e etnomusicólogo Hélder Bruno Martins, autor do livro Jazz em Portugal, 1920-1956 (Almedina 2006), uma sebenta teórica exclusiva, que contêm conteúdos pertinentes para este contexto a ser disponibilizada a todos os participantes.

Recorde-se que em setembro do ano transato decorreu um espetáculo, em que a prestigiada cantora de jazz Jacinta atuou no Multiusos de Febres acompanhada pelo Ensemble Sinfónico, orquestra formada por elementos da Phylarmónica Ançanense, Filarmónica Marialva de Cantanhede, Filarmónica de Covões e da Associação Musical da Pocariça, juntamente com músicos oriundos de 14 bandas dos concelhos da Figueira da Foz e de Soure, perfazendo um total de 90 músicos.

Na altura tratou-se do primeiro espetáculo que a artista realizou no âmbito do “HAPPY JAZZ – A Música que nos Une” e foi posteriormente replicado no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz e na Praça da República de Soure, nos dias 11 e 12 de setembro, respetivamente.