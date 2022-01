Cantanhede: Segurança e sinistralidade rodoviária explicadas aos mais pequenos

A sede do Agrupamento de Escolas Gândara Mar acolheu no passado dia 19 de janeiro, a primeira de um conjunto ações de sensibilização previstas para a promoção da segurança rodoviária e prevenção da sinistralidade junto da comunidade escolar, particularmente para os alunos do 4. ano do 1.º Ciclo de Ensino Básico.

Realizadas no âmbito da implementação da equipa municipal multidisciplinar criada para o efeito, este conjunto de ações prevê a presença, em vários estabelecimentos de ensino de Cantanhede, de técnicos de diversas áreas ligada à Proteção Civil, designadamente Centro de Saúde, Destacamento Territorial de Cantanhede da Guarda Nacional Republicana (GNR) e Proteção Civil Municipal. De salientar que também os Bombeiros Voluntários de Cantanhede e outros serviços municipais integram esta equipa que aprecia e estuda a sinistralidade rodoviária no concelho.

Adérito Machado, vereador da Câmara Municipal, aproveitou a ocasião para enaltecer “o excelente trabalho desenvolvido pela equipa municipal multidisciplinar” salientando “a importância do trabalho em parceria, não só tendo vista a promoção de uma cultura de segurança rodoviária, como também na congregação de esforços para garantir um sucesso comum”.

O autarca elogiou ainda “a disponibilidade dos agrupamentos de escolas e da comunidade escolar para acolherem este género de iniciavas”, pois considera que “este será o caminho a trilhar, criando uma sociedade desperta e atenta para estas questões, começando pela sua base, pois os meninos de hoje são os homens de amanhã, garantindo assim, que as gerações vindouras serão sensíveis para a segurança e prevenção rodoviária”, concluiu.

As iniciativas preveem a realização de uma Operação Stop nas ruas das imediações dos estabelecimentos de ensino, dinamizada pela Escola Segura da GNR.

Já com os alunos em sala de aula, os profissionais do Centro de Saúde e da Proteção Civil Municipal continuam a ação de sensibilização para comportamentos seguros a adotar, nomeadamente enquanto utilizadores da via pública, na qualidade de peões, passageiros e/ou condutores.

Com esta sessão informativa, pretende-se alertar as crianças para a necessidade de identificar o ambiente rodoviário e os seus riscos, adotando comportamentos de prevenção e segurança, assim como explicar a importância da utilização dos sistemas de retenção e do cinto de segurança e para a utilização dos equipamentos adequados para circular de bicicleta em segurança.