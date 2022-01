Detida em Águeda com cerca de 150 doses de droga

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve ontem, dia 6, uma mulher de 24 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Águeda, anunciaram as autoridades esta sexta-feira.

No âmbito de uma investigação de tráfico de estupefacientes, os militares da GNR apuraram que a detida vendia estupefacientes a partir da sua residência. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 148 doses de canábis, uma balança de precisão e diverso material de corte e acondicionamento de estupefaciente.

A detida foi constituída arguida e será presente ao Tribunal Judicial de Águeda, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Águeda e de um binómio cinotécnico do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.