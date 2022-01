Impasse ultrapassado para a constituição da Junta de Barcouço

Está ultrapassado o impasse para a constituição do Executivo da Junta de Freguesia de Barcouço, situação que se arrastava desde as eleições de setembro último.

A próxima Assembleia de Freguesia, que ainda não está marcada, porá fim às divergências entre PS, Movimento Independente Mais e Melhor (MIMM) e coligação Juntos Pelo Concelho da Mealhada (JPCM), que por várias ocasiões tentar constituir, sem sucesso, e elenco para o executivo, liderado pelo socialista João Cidra Duarte

Na solução encontrada, o executivo será constituído por dois elementos do PS e um da coligação JPCM, com o movimento MIMM a abdicar da proposta de ver um seu elemento naquele órgão.

A proposta a apresentar para o executivo, segundo apurámos, será João Cidra Duarte (PS), Rosa Batista (PS) e José Trancho (JPCM).

O Movimento Independente Mais e Melhor abordou esta questão esta quinta-feira, dia 6, um dia depois da reunião com os representantes das listas eleitas para a Assembleia de Freguesia de Barcouço. “A reunião que tinha como objetivo ultrapassar, de uma vez por todas, o impasse na constituição do executivo da Junta de Freguesia de Barcouço foi produtiva e foi possível chegar a um acordo para a constituição do executivo da edilidade”, refere o movimento independente ”, vincando que sempre quis “ser parte da solução e nunca do problema”.

João Cidra Duarte comentou ao JB que viu com “agrado” o resultado desta reunião de ontem, comentando que “o problema, que foi criado pela oposição, acabou por ser resolvido pela própria oposição”. “A freguesia precisa de trabalhar e ter o executivo em funções para desenvolver esse trabalho”, sublinhou.

Recorde-se que João Cidra Duarte sempre insistiu na presença de dois elementos do PS no executivo, contra a proposta da oposição que defendia um elemento de cada partido nas principias cadeiras da Junta. O assunto poderá ter desfecho já na próxima assembleia de freguesia, a realizar em breve.