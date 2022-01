João Santos apresenta recital na Igreja de Ançã

Este será o terceiro espetáculo do Ciclo de Concertos de Órgão de Tubos. Organista premiado, João Santos foi organista titular do Santuário de Fátima entre 2010 e 2018. É organista titular da Catedral de Leiria desde 2007.

O Ciclo de Concertos de Órgão de Tubos prossegue no próximo sábado, dia 15 de janeiro, pelas 21h30, na Igreja Matriz de Ançã. João Santos, prestigiado compositor e organista português, assumirá o teclado do órgão de tubos de Ançã, neste que será o terceiro espetáculo da iniciativa que integra a programação cultural em rede “Tradição – Da Serra ao Mar”.

João Santos propõe um recital subordinado ao tema BACH – influência e legado, do qual constam obras paradigmáticas do reportório barroco, com o destaque a incidir naturalmente nas composições de Johann Sebastian Bach, ele que é tido por muitos como o nome maior deste género de música. O músico irá assim interpretar os andamentos Allegro, Grave e Presto do Concerto em Sol Maior BWV 592 e os andamentos Andante, Adagio e dolce e Vivace da Sonata III em Ré menor BWV 527, deste famoso compositor alemão.

Durante o concerto serão ainda interpretadas algumas das mais marcantes obras de Música Sacra, entre as quais o Prelúdio em Sol menor BuxWV 149, de Dieterich Buxtehude, as Três Meditações Corais, com os andamentosBefiehl du deine Wege, Vater unser im Himmelreich I e Vater unser im Himmelreich II, de Andres Uibo e Fantasia em Fá maior, de Johann Gottfried Müthel.

Acrescente-se que o concelho de Cantanhede conta com dois distintos órgãos de tubos em pleno funcionamento, bem diferentes um do outro na sua especificidade.

“A oportunidade de realizar concertos de órgão de tubos, contando com exímios instrumentistas, afirmará a importância destes instrumentos como sinal dos tempos, assumindo concomitantemente a intemporalidade no seio de uma comunidade, de uma região, de um território, pois que são um símbolo de união”, refere nota da autarquia.

Recorde-se que o projeto “Tradição da Serra ao Mar” surge no âmbito de uma parceria entre os municípios de Cantanhede, Mortágua e Oliveira do Hospital, contando com a colaboração da CulturX – Associação de Desenvolvimento Artístico. Este ciclo de concertos tem como principal objetivo fomentar o investimento na conservação, proteção, promoção e desenvolvimento do Património Cultural dos territórios dos três concelhos. A iniciativa resulta de uma candidatura ao “Centro 2020 – Programação Cultural em Rede – Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios” e está assente numa programação cultural focada na Tradição e no património local e regional, que visa ainda contribuir para a diminuição das assimetrias e reforçar a coesão territorial, sustentando, simultaneamente, o incremento da imagem externa da região nas suas similitudes e particularidades.