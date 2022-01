No Museu do Vinho Bairrada: Arte e humor animam nova exposição temporária

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, inaugura, este sábado, 15 de janeiro, pelas 16h30, um novo núcleo expositivo temporário.

Estarão patentes ao público as exposições “XXIII PortoCartoon – World Festival” e “Pablo Picasso visto pela Caricatura Internacional” que darão a conhecer o que de melhor se faz, a nível mundial, na arte do cartoon.

Esta nova instalação, composta por mais de 200 trabalhos, alia a arte ao humor e convida a refletir, e resulta de uma parceria entre o Município de Anadia e o Museu Nacional da Imprensa (entidade organizadora do PortoCartoon) e pode ser visitada até ao dia 30 de abril.

A pandemia de Covid-19, as alterações climáticas, a saúde e os conflitos são alguns dos temas abordados na exposição “XXIII PortoCartoon – World Festival”, composta por mais de uma centena de trabalhos de dezenas de artistas, que se apresenta como uma “vacina de humor”.

Os melhores trabalhos selecionados pelo Júri internacional podem ser apreciados, designadamente o Grande Prémio conquistado pelo artista brasileiro Cau Gomez, com obra intitulada “A Peste”. Trata-se de uma metáfora de humor negro sobre as ameaças do tempo presente e os cordelinhos do fenómeno.

A mostra “Pablo Picasso visto pela Caricatura Internacional” desconstrói o genial e imortal pintor espanhol, destacando a sua emblemática obra “Guernica”, símbolo de piedade e terror.

Neste âmbito, estarão patentes mais de setenta trabalhos de artistas de trinta países, entre os quais a Bulgária, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Escócia, Egipto, Índia, Montenegro, Polónia, Roménia, Sérvia, Suécia e Ucrânia, além de Portugal.

Esta exposição apresenta também um conjunto de livros sobre a vida e obra de Picasso.

“O acolhimento destas novas exposições temporárias valoriza assim o concelho de Anadia, reforçando a ideia de que o Museu do Vinho Bairrada é um espaço em constante renovação, que preserva o passado e que, simultaneamente, está atento ao presente”, refere nota da autarquia.

Acrescente-se que o Museu do Vinho Bairrada abriu portas em 2003. Para além da exposição permanente sobre o percurso do vinho, este espaço museológico tem dado a conhecer dezenas de mostras temporárias, de vários temas, a milhares de pessoas.