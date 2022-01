TransTDF é a melhor PME do país no setor de transporte e distribuição

Empresa de Oliveira do Bairro destaca-se a nível nacional, sendo a PME com melhor desempenho neste setor.

A empresa TransTDF, do Grupo Tavares, de Oliveira do Bairro, recebeu esta quarta-feira o prémio de melhor PME do país no setor de transporte e distribuição, no decorrer da conferência anual organizada pela revista Exame que destaca as 1.000 maiores pequenas e médias empresas do país.

Danny Tavares, administrador da empresa oliveirense, recebeu o galardão na Casa da Música, no Porto, nesta iniciativa da Exame em conjunto com os parceiros Informa D&B e Deloitte que, pelo 27º ano consecutivo, levaram a cabo um estudo para distinguir as PME que melhor desempenho tiveram no exercício de 2021, dentro do universo das 1000 maiores Pequenas e Médias Empresas nacionais.

“Este prémio é fruto de muito trabalho e dedicação e é uma honra sermos distinguidos pelo nosso profissionalismo. Obrigada à Revista Exame e obrigada a todos os nossos clientes e colaboradores por nos ajudarem a chegar onde estamos. Juntos somos parceiros de confiança”, refere uma nota da empresa de Oliveira do Bairro.

Importa referir que na totalidade, as 1000 maiores PME têm um volume de negócio de 18,6 mil milhões de euros (6% do total nacional) e empregam 71 mil pessoas (3% da mão-de-obra).