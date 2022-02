Anadia: Propostas para concessão da Espumanteria do Parque aceites até 2 de março

Este espaço comercial vai servir petiscos (aperitivos ou pratos servidos em pequenas quantidades), sendo obrigatória a comercialização de, no mínimo, cinco marcas diferentes de espumantes certificados com denominação DOC Bairrada e ou IG Beira Atlântico.

O prazo para apresentação das propostas para o direito de exploração da “Espumanteria do Parque”, localizado no Parque Urbano de Anadia, termina no próximo dia 2 de março.

As propostas devem ser apresentadas em carta fechada por correio ou diretamente no Expediente Geral do Município, revela nota do município que avança ainda que o programa do Procedimento e o Caderno de Encargos se encontram patentes para consulta na Câmara Municipal de Anadia, no Serviço de Património, onde podem ser consultados ou cedidos gratuitamente, durante as horas de expediente, de segunda a sexta-feira, encontrando-se ainda disponíveis para consulta em www.cm-anadia.pt.

A “Espumanteria do Parque” é um equipamento de lazer e de convívio, com espaço exterior adjacente, complementar às restantes áreas destinadas à prática desportiva. Tem como objeto o exercício da atividade de comércio de petiscos (aperitivos ou pratos servidos em pequenas quantidades) e bebidas com predominância de vinhos espumantes, sendo obrigatória a comercialização de, no mínimo, cinco marcas diferentes de vinhos espumantes certificados com denominação de origem controlada DOC Bairrada e ou IG Beira Atlântico.

Recorde-se que o Parque Urbano de Anadia, inaugurado em junho de 2021, é um espaço polivalente, dotado de infraestruturas de lazer e espaços de convívio, como o edifício “Espumanteria do Parque”, aliadas à prática desportiva num contexto não profissional.