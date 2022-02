Anadia: “Sentimento do dever cumprido” não disfarça saudade do quartel

“Comandante” João Dias Coimbra liderou durante quase 17 anos o corpo ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia. Quinze anos depois da sua saída, recorda com emoção uma casa que lhe deixa muitas saudades.

Comandou a corporação dos bombeiros voluntários de Anadia durante 16 anos e meio (1990 a 2007) e é uma personalidade incontornável no panorama do associativismo e do socorro anadiense.

João Dias Coimbra, enquanto comandante desta corporação, exerceu vários cargos de relevo: foi Comandante da Zona Operacional de Aveiro, abrangendo os corpos de bombeiros de Mealhada, Anadia, Águeda, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, mas foi também delegado Distrital de Formação (distrito de Aveiro), da Escola Nacional de Bombeiros (2001 a 2005) e, desde 1991 foi coordenador Aéreo Avançado para o combate a incêndios florestais nos Centros de Meios Aéreos da Covilhã, Seia, Lousã, Albergaria-a-Velha e Santa Comba Dão.

Hoje, sem a agitação de outrora e totalmente voltado para a vida familiar, Dias Coimbra lembra a sua passagem pelos bombeiros de Anadia, onde foi o grande obreiro na recuperação, estabilização e progresso desta associação.

