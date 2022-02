BioSmart garante melhorias na ETAR de Cacia

A empresa do Grupo NOV BioSmart – Soluções Ambientais, S.A. vai colocar uma estrutura metálica em aço leve sobre o silo de lamas desidratadas na ETAR de Cacia, da responsabilidade da Águas do Centro Litoral.

O contrato tem a duração de 90 dias, no âmbito do procedimento público de “Fornecimento e Instalação de Cobertura do Silo de Lamas Desidratadas” naquela Estação de Tratamento de Águas Residuais, que recebe e trata os efluentes provenientes dos concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Santa Maria da Feira.

A ETAR de Cacia está preparada para receber os efluentes domésticos de 272 mil habitantes e tratar cerca de 48.700 m3/dia de efluentes líquidos.

A solução de tratamento desta ETAR baseia-se num sistema de tratamento secundário, adotando um processo de tratamento biológico com base no sistema de lamas ativadas em regime de arejamento prolongado, com remoção da matéria orgânica.

Através de processos físicos e biológicos, são removidos da água os detritos sólidos e a matéria orgânica dissolvida.

Posteriormente, os subprodutos orgânicos resultantes do tratamento das águas residuais são sujeitos a tratamento, com vista à redução do seu volume e à produção de biogás.

As lamas de depuração produzidas na ETAR são espessadas e desidratadas, sendo depois armazenadas temporariamente, no silo alvo desta intervenção, até serem recolhidas por operadores licenciados e enviadas para armazenamento temporário ou para valorização direta por compostagem, antes da sua aplicação em solos agrícolas.

Sobre o Grupo NOV Ambiente e Energia

O Grupo NOV Ambiente e Energia, com sede em Leiria, é um universo empresarial com atividade na área do Ambiente e da Energia, que integra diversas empresas entre as quais a BioSmart, a Bioenergias e a Treciver.

Energias renováveis, construção e manutenção de infraestruturas de gestão ambiental, gestão e exploração de aterros sanitários (RSU, RIB, inertes e resíduos de construção e demolição), transporte e acondicionamento de resíduos, compostagem, valorização de orgânicos, valorização de subprodutos, gestão e exploração de sistemas de tratamento de águas residuais, de abastecimento de água potável e reciclagem, engenharia e serviços eletromecânicos, manutenção e equipamentos para os setores ambiental e agroindustriais, consultoria e assessoria ambiental, estudos de eficiência energética, são as áreas onde o Grupo detém larga experiência, de norte a sul de Portugal.