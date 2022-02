Centro Hospitalar do Baixo Vouga retoma visitas a doentes internados

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) anunciou esta quinta-feira a retoma da visita a doentes internados.

“Tendo consciência que são inúmeros os benefícios das visitas de familiares e/ou amigos a doentes internados, a partir de amanhã, dia 18 de fevereiro”, o CHBV volta a permitir a visita a doentes nas três unidades deste centro hospitalar.

Estas visitas podem ser efetuadas nos horários definidos pelos serviços, no entanto, e em conformidade com as determinações da Reunião de Conselho de Ministros, de 17 de fevereiro de 2022, o acesso de visitantes a utentes internados depende da apresentação de: Comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo (teste antigénio nas últimas 24 horas ou PCR nas últimas 72 horas); ou Certificado Digital COVID da EU (nas modalidades: Certificado de Teste; ou Certificado de Recuperação; ou Certificado de Vacinação Completa com dose de reforço – que comprove que a pessoa foi vacinada há pelo menos 14 dias com uma dose de reforço de uma vacina contra a COVID-19).

Segundo o CHBV, esta orientação abrange todos os doentes, com exceção de de doentes internados com SARS-CoV-2 e dos Serviços de Pediatria/UCIN, Ginecologia/Obstetrícia – os quais têm regras próprias.