Detido por tráfico de droga em Oliveira do Bairro

A GNR, através do Posto Territorial de Oliveira do Bairro, deteve no passado dia 31 um homem de 29 anos por tráfico de estupefacientes, em Vila Verde, no concelho de Oliveira do Bairro, informaram aas autoridades esta quarta-feira.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram o ocupante de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. “Ao verificar que o homem mantinha algum nervosismo, foi realizada uma busca ao veículo, tendo sido detetado e apreendido produto estupefaciente”, informou a GNR.

No seguimento das diligências policiais foi efetuada uma busca domiciliária, tendo a ação culminado na apreensão de 38 doses de haxixe, 26 doses de liamba, quatro plantas de canábis, duas estufas para o cultivo de estupefacientes, 215 euros em numerário, uma balança e diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.