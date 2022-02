EPVL reuniu tecido empresarial com quem mantém parcerias

No presente ano letivo, a EPVL coloca em estágio 115 alunos do 11.º ano e 99 alunos do 12.º ano, em cerca de cem entidades.

A Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL) da Mealhada reuniu, no passado dia 18 de fevereiro, cerca de cinquenta entidades/instituições com quem mantém parcerias, para definir novas linhas estratégicas para a formação em contexto de trabalho.

A oportunidade foi aproveitada também para assinar os protocolos de formalização de parceria. No final, a sessão contou com um jantar no Restaurante Pedagógico servido e confecionado pelos alunos dos Cursos de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria daquele estabelecimento de ensino.

A EPVL convocou, naquele dia, o Conselho Consultivo, reunindo aquelas entidades e instituições para dar a conhecer e obter parecer do Projeto Educativo e a importância da certificação EQAVET.

Na mesma sessão, foram dados a conhecer os resultados obtidos no ano letivo 2019/2020 e 2020/2021 e a nova oferta formativa para o ano de 2022/2023. De seguida, foram assinados os Protocolos de Estágios Curriculares para o ano letivo de 2021/2022, que terão início em abril.

No presente ano letivo, a EPVL coloca em estágio 115 alunos do 11.º ano e 99 alunos do 12.º ano em cerca de cem entidades.