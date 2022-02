Municípios de Águeda e Quelimane (Moçambique) estão mais próximos

A Câmara Municipal de Águeda recebeu o presidente da Câmara de Quelimane (Moçambique), que esteve em visita oficial pelo país, tendo assinado um acordo de cooperação que estabelece a possibilidade de vir a ser desenvolvido um conjunto de atividades, nomeadamente nas áreas do ordenamento do território, do urbanismo, ambiente, formação e gestão autárquica, educação, cultura e saúde.

Entre as iniciativas que poderão vir a ser realizadas, no seguimento deste acordo, estão ações de formação, promoção de eventos junto das respetivas comunidades, a capacitação de quadros, a consensualização de estágios profissionais, o apoio a jovens estudantes e em início de atividade profissional, bem como outras ações consideradas de interesse mútuo.

Depois deste primeiro encontro e da assinatura deste acordo de princípio, que define a intenção de apoiar o Município de Quelimane com esta partilha de conhecimentos, será estabelecido, em tempo oportuno, o planeamento específico das atividades que venham a ser realizadas. A coordenação destas atividades, nos termos deste acordo de cooperação, ficará a cargo dos presidentes das duas autarquias.

Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, na receção ao seu congénere de Quelimane (Manuel de Araújo), salientou que “a melhor, mais adequada e consistente forma de fazer a diferença é apostar na formação de recursos humanos técnicos e especializados, que podem aplicar e implementar as boas práticas que desenvolvemos no nosso concelho”. Para o edil, a partilha de conhecimento é essencial para que outros municípios, nomeadamente dos países-irmãos de Portugal, possam crescer e desenvolver-se ainda mais e afirmar-se nos contextos nacional e internacional.

Refira-se que Quelimane é a capital e a maior cidade da província da Zambézia, em Moçambique, estando localizada junto ao rio dos Bons Sinais, a cerca de 20 quilómetros do Oceano Índico.