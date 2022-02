Piscinas Municipais de Cantanhede com novo horário

O Município de Cantanhede alargou o horário de utilização das Piscinas Municipais, no regime livre de natação, ginásio de cardio-fitness e musculação. A medida resulta da atualização ao plano de contingência desta infraestrutura municipal, aprovada na última reunião camarária.

De acordo com o documento, as reservas para utilização das pistas de natação e do ginásio podem ser efetuadas a partir de agora também às segundas, quartas e quintas-feiras, entre as 12h20 e as 13h.

“Apesar da retoma conturbada das atividades, pelas constantes alterações às regras de funcionamento impostas pelas autoridades de saúde, as Piscinas Municipais de Cantanhede registaram no ano passado 52.106 entradas e receberam duas provas oficiais do calendário competitivo de natação”, avança a autarquia de Cantanhede.

O complexo das Piscinas Municipais de Cantanhede dispõe de dois excelentes planos de água, um com 25 m x 16,67 m, outro com 25 x 12,5 m, e ainda um tanque de aprendizagem com 12,5 m x 6 m. Tem ainda bancadas com 370 lugares sentados, preenchendo assim cabalmente os requisitos para a realização das mais importantes provas oficiais da modalidade.

Embora condicionados na sua utilização, por razões sanitárias devido à pandemia, existem também espaços destinados ao convívio e lazer de uso público, assim como o “court de squash” e áreas de serviço comuns, designadamente vestiários, banhos, sanitários, lavatórios, posto médico e gabinetes para professores, lê-se em nota da autarquia.