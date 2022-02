Quartel das Artes: Capitão Fausto e Rui Veloso no cartaz até março

Rui Veloso e Capitão Fausto são os cabeças de cartaz da programação de fevereiro e março do Quartel das Artes, que conta ainda com outros espetáculos.

Oliveira do Bairro é uma das seis localidades a nível nacional que vai receber a digressão “Com licença”, dos ”Capitão Fausto”, este sábado dia 12 de fevereiro, antes dos concertos marcados para os coliseus de Lisboa e do Porto.

O alinhamento que a banda preparou reúne os seus maiores sucessos e temas mais emblemáticos, celebrando o 10.º aniversário do primeiro álbum.

Em março, no dia 8, Rui Veloso regressa a Oliveira do Bairro, depois de em 2019, na ExpoBairrada, ter lotado a tenda gigante do palco principal.

Ainda na área da música, o auditório do QA vai receber, em formato “stage box”, o projeto Himalion, no dia 25 de fevereiro, a mais recente entidade artística de Diogo Sarabando, focada nas explorações que oscilam entre o indie-folk atual e o folk clássico dos anos 60 e 70, e o dueto “Dois, Pois”, no dia 11 de março, com Sónia Sobral e Gonçalo Garcia, num espetáculo em que um acordeão e uma bateria entram em diálogo, ou conflito, rítmico, com a música eletrónica a mediar.

O teatro vai também ter palco no QA, com a peça os “Monólogos da Vagina”, no dia 26 de março. Melânia Gomes, Teresa Guilherme e Marta Andrino vão apresentar pequenos textos/monólogos, histórias divertidas, cruas e reais, que desvendam mais do desconcertante universo feminino.

No dia seguinte, o QA recebe o espetáculo performativo “Arte no Plural”, no âmbito do projeto de Programação Cultural em Rede “Fora da Caixa”, que integra os Municípios de Oliveira do Bairro, Anadia e Tábua.

O cinema está também de regresso ao Quartel das Artes. Em fevereiro, vão ser exibidos os filmes “West Side Story” (dia 14), “Homem-Aranha: Sem volta a casa” (dia 18) e “Clifford: O cão vermelho” (dia 27).

Em março, passa no QA “Agentes 355” (dia 5), “Pica e o Cristal Mágico” (dia 6) e “Beco das Almas Perdidas” (dia 12).