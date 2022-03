Anadia regressa à BTL como município convidado

Anadia é o Município Convidado da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2022, a maior feira internacional realizada em Portugal dedicada ao Turismo, que vai decorrer entre os dias 16 e 20 de março, nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Termas, Desporto, Gastronomia e o Enoturismo serão os principais produtos que farão parte da “montra” de Anadia na BTL.

Com um stand de maior dimensão (108m2), comparativamente com os anos anteriores, este foi concebido para ser um espaço de trabalho, dinâmico, onde os vários agentes e operadores turísticos do concelho poderão divulgar e promover os seus produtos, bem como realizar reuniões de trabalho.

“Anadia Festival de Paixões”



O Município vai aproveitar para fazer a apresentação pública do “Anadia Festival de Paixões” que vai ter lugar entre 17 junho e 5 de julho. Um novo conceito que integrará várias iniciativas, em parceria com os agentes do setor vitivinícola, de onde se destaca a Feira da Vinha e do Vinho 2022 que este ano conta com várias novidades.

Provas de produtos endógenos, nomeadamente vinhos, com a presença de produtores, gastronomia e doçaria, são algumas das ações de promoção que o Município vai levar a efeito no decorrer da BTL.

A animação também estará presente com a atuação de associações culturais do concelho. Pelo stand irão ainda passar várias personalidades de diferentes áreas, desde a cultura ao desporto, com ligação ao concelho.

No decorrer da BTL será dado a conhecer o mais recente espaço museológico do concelho, o Museu das Duas Rodas, em Sangalhos, bem como o projeto de Arte Urbana “DEZA6 – 16 Estórias de 1 História”, subordinado ao tema “Água, Espumante, Vinho e Boa Gente”.

Os visitantes do stand poderão ainda participar num passatempo que irá sortear 10 fins-de-semana, para duas pessoas, em regime de pequeno almoço, em unidades hoteleiras do concelho. Terão ainda direito a um voucher para compras na loja da Rota da Bairrada e entradas duplas no Museu do Vinho Bairrada e no Underground Museum.

O vice-presidente da Câmara Municipal, Jorge Sampaio, destaca a “importância” e a “mais-valia” de Anadia estar presente na BTL, como Município Convidado, considerando que “trata-se, antes de mais, do reconhecimento, por parte da BTL, do trabalho que o Município tem vindo a realizar, ao longo destes anos, na área do Turismo”.