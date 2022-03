“Aqui não há santos” em exposição na Biblioteca de Cantanhede

Está patente ao público até ao próximo dia 31 de março, na Biblioteca Municipal de Cantanhede, a exposição “Aqui não há santos”, de Cató Ilude.

Apresentando-se como uma forma inédita de arte contemporânea, a mostra é constituída por 24 ilustrações e esboços de desenhos de Cató, onde se exibem temas gráficos vibrantes que afloram questões sociais e políticas incómodas. Os temas abordados nos trabalhos expostos centram-se na fragilidade do ser humano e espelham algumas realidades que caracterizam a sociedade contemporânea atual: a situação da Mulher, a anorexia, a “gordofobia”, o Homem “sem sentimentos”, o trabalho em época de quarentena, a transsexualidade, a depressão, entre outros.

As várias ilustrações e esboços exibidos pelo artista em “Aqui não há santos” apresenta em Cantanhede a sua primeira paragem, numa exposição que se encontra em crescimento, aproveitando para misturar no seu trabalho Art Noveau, designadamente em composição e tipografia com cartoon em Arte Digital, demonstrando que a maioria dos temas é intemporal e que pode sobreviver ou ser aplicado a eras diferentes, sem perder a essência sua mensagem.

Cató ou Carlos António Duarte Simões, nasceu em Cantanhede, em 1994. Licenciado em Design Gráfico e Multimédia pela Escola Superior de Arte e Design das Caldas da Rainha, possui um Mestre em Ilustração e Animação, pelo Instituto Politécnico do Cávado e Ave, de Barcelos.