Câmara de Cantanhede quer requalificar Rua dos Bombeiros Voluntários

A Câmara Municipal de Cantanhede já apresentou a candidatura ao Programa Operacional Centro 2020 para a requalificação da Rua dos Bombeiros Voluntários, o principal acesso à cidade. O projeto de arquitetura prevê a promoção da qualidade ambiental, urbanística e paisagística desta que é uma via estrurante para as dinâmicas de mobilidade de e para o centro urbano.

O espaço de intervenção proposto inclui parte da Rua dos Bombeiros Voluntários, desde o cruzamento que apoia o acesso ao mercado municipal e o edifício da atual Loja do Cidadão até à rotunda mais a nascente, que liga a Estrada Nacional 234, na envolvente do cemitério. No entanto, o troço que consta da candidatura e integra a ARU – Área de Reabilitação Urbana, terminará na rotunda construída recentemente, que acede ao recinto da feira quinzenal no sentido norte e cujo seguimento orientado a sul liga ao atual quartel de bombeiros e ao centro escolar.

“Esta intervenção de fundo é uma ambição antiga da Câmara Municipal”, refere a presidente da autarquia, Helena Teodósio, adiantando o objetivo é “valorizar significativamente a envolvente de uma das ruas com maior movimento e tráfego automóvel, logo com necessidades acrescidas”.

Helena Teodósio constata que “o ordenamento urbano em torno da via decorreu em diferentes fases temporais, e o que se pretende agora é reforçar a sua unidade urbanística através de uma intervenção pensada para resolver algumas incoerências e conflitos nos percursos pedonais e da ciclovia”.

O projeto de arquitetura assenta em três premissas: por um lado requalificar os espaços de usufruição pública em particular os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; promover a melhoria geral da mobilidade, com uma melhor gestão da via pública e dos demais espaços de circulação; e potenciar a melhoria das acessibilidades aos cidadãos de mobilidade condicionada.

O desenho de reabilitação do espaço público procura dar resposta a várias questões, nomeadamente ao nível viário, estando prevista uma rotunda no local de cruzamento junto à Loja do Cidadão e o ordenamento da circulação e estacionamento na rua lateral ao Tribunal.

A entrada no parque desportivo de S. Mateus requer especial atenção, não apenas por estar prevista para este local a construção do futuro Auditório Municipal, mas também por constituir a principal entrada da Expofacic.

“Esta frente deve manter a continuidade do tratamento dado a toda a rua ao nível não só do desenho, geometria, dos materiais e aspetos cromáticos, mas ajudar a assumir uma leitura global e unificadora do projeto”, lê-se na memória descritiva do projeto, que por outro lado destaca a necessidade de “manter o acesso atual ao parque por razões de ordem funcional, garantindo as cargas e descargas e uma baia paralela para estacionamento de 10 viaturas”.