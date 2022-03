Centro Municipal de Operações de Socorro já está a funcionar em Anadia

O protocolo a celebrar prevê que o Município de Anadia atribua uma comparticipação financeira anual de 76.380 euros para apoiar o funcionamento do Centro Municipal de Operações de Socorro.

O Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS) de Anadia entrou em funcionamento ontem, dia 1 de março, Dia Internacional da Proteção Civil, nas instalações do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Anadia.

O CMOS funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, tendo para o efeito, sido criada uma linha de emergência designada de “Anadia Segura”, cujo número é o 808 231 112. Esta linha terá como objetivo a receção, o tratamento e o encaminhamento de todos os pedidos de socorro e/ou de colaboração efetuados pelos munícipes e, caso se revele necessário, acionará as Forças de Segurança, Proteção e Socorro, bem como os demais serviços com responsabilidade no concelho de Anadia.

Segundo nota do município “pretende-se desta forma dar uma resposta mais célere e eficaz às necessidades das populações, contribuindo assim para a mitigação do risco, de forma a que os cidadãos tenham o socorro mais rápido, mais eficiente e adequado”.

“Sinalização de perigos, balizamento de áreas, derrocadas/desabamentos, obstrução de vias, danos em condutas, apoio aos serviços municipais, destruição de ninhos de vespas, captura de animais errantes, são algumas das áreas de intervenção do CMOS”, lê-se ainda naquela nota.

No próximo sábado, dia 5 de março, será celebrado um protocolo de colaboração entre o Município de Anadia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia (AHBVA), entidade parceira na operacionalização desta resposta.

O protocolo a celebrar prevê que o Município de Anadia atribua uma comparticipação financeira anual de 76.380 euros para apoiar o funcionamento do Centro Municipal de Operações de Socorro. A autarquia irá ainda disponibilizar um veículo polivalente, devidamente equipado e demais logística para a operacionalização do serviço de resposta.

A AHBVA disponibiliza os recursos humanos, com formação adequada, a afetar ao funcionamento do Centro e ao piquete de intervenção, denominado de Piquete de Resposta Municipal.