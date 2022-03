Confraria dos Ovos Moles de Aveiro lançar a “Canastra de Ovos Moles”

A canastra de Ovos Moles de Aveiro, em cerâmica, pode servir de centro de mesa, ser preenchida com ovos moles ou com qualquer outro doce.

A Confraria dos Ovos Moles de Aveiro vai lançar a “Canastra de Ovos Moles”, desenvolvida em parceria com o Grupo Vista Alegre, agora sob a insígnia Bordallo Pinheiro.

A apresentação terá lugar amanhã, dia 26 de março, pelas 11h30, na loja da Vista Alegre, localizada na Avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro.

Depois da réplica, em biscuit, ao monumento aos Ovos Moles de Aveiro, da autoria do artista plástico Albano Martins, edificado no Cais da Fonte Nova em 2018, e que é, hoje, um importante ponto turístico da cidade, e da barrica em porcelana desenvolvida entre a Confraria, a Vista Alegre e o artista plástico Gil Maia, é agora a vez de apresentar um produto, com um nível de complexidade considerável, quer ao nível da conceção, quer ao nível da produção, com a insígnia Bordallo Pinheiro.

A ideia base deste projeto passou por desenvolver uma peça que se apresente decorativa, mas também utilitária. Assim surge a canastra de Ovos Moles de Aveiro. Um pedaço de história, em cerâmica, que associa a estética à funcionalidade. Pode servir de centro de mesa, preenchida com mais ovos moles, ou com qualquer outro doce.

Até ao final deste mês, está a Confraria a definir o lote de produção. Os interessados devem contactar a Confraria através do email geral@confrariadosovosmolesdeaveiro.pt

De salientar que a Vista Alegre é Confreira de Honra da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro.