ERA abre agência para dar cobertura aos concelhos de Anadia e Mealhada

Foi inaugurada na última quinta-feira, dia 24 de fevereiro, na Praça do Município, em Anadia, a mais recente agência da ERA Imobiliária.

Num edifício centenário, e num espaço completamente renovado, “a máquina não para” e mostra-se segura e confiante de que vai começar uma “nova era” ao cobrir integralmente os concelhos de Anadia e Mealhada.

João Fanfa, diretor da Loja ERA de Oliveira do Bairro e agora também de Anadia/Mealhada em conjunto com Luís Feire recorda que esta imobiliária, em 2017, iniciara a atividade “com enorme sucesso em Oliveira do Bairro”, o que veio permitir a expansão para o concelho de Vagos. Agora, num desafio da ERA Portugal, “aceitamos avançar para a cobertura de Anadia e Mealhada”, uma zona com “muito potencial” e uma localização privilegiada entre Coimbra e Aveiro.

