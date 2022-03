Ex-presidente António Duque homenageado no 15.º Capítulo da Confraria do Leitão

A homenagem a António Duque, que sai da direção da Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada ao fim de 27 anos, foi o momento alto do 15.º Capítulo da Confraria, que juntou, no dia 5 de março, algumas dezenas de confrades e amigos no local habitual, o Palace do Bussaco.

Paulo Cerca, o presidente da direção recém-eleito, lembrou que António Duque é um dos confrades fundadores da Confraria do Leitão da Bairrada e esteve como presidente desde o início até janeiro deste ano, “sendo o principal responsável por aquilo que é hoje esta Confraria e, claramente, uma referência para todos nós”. O novo presidente aproveitou igualmente o momento para, na pessoa de António Duque, homenagear todos os sócios fundadores.

Ser-lhe-ia, então, entregue uma lembrança, uma peça em cerâmica, que representa a criação do mundo. “Fazendo aqui uma analogia, esta peça é hoje entregue ao confrade António Duque, como um dos criadores desta Confraria, e repetindo-me, é sem dúvida a pessoa que mais contribuiu para aquilo que a Confraria do Leitão da Bairrada é hoje”.

Agradecendo a todos pela presença, Paulo Cerca ressalvou que “todos somos poucos na defesa e promoção desta iguaria única, que é o Leitão da Bairrada, que é não só um símbolo da região, como também um elemento de peso em termos daquilo que representa para a economia regional”. “Juntos somos mais fortes nessa defesa e nessa promoção do Leitão da Bairrada”, frisou.

Após dois anos sem atividade, a Confraria optou por não realizar qualquer entronização de novos confrades neste Capítulo, lançando o repto a todos os confrades efetivos, “para começarem a pensar desde já em propostas para confrades aderentes”.

O Capítulo contou com a presença de algumas entidades oficiais, nomeadamente os presidentes das Câmaras Municipais de Águeda, Jorge Almeida, e de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, o vice-presidente da CM Anadia, Jorge Sampaio, representantes da CM Mealhada – Ricardo Santos – e da CM Cantanhede – Casas de Melo, o presidente da Rota da Bairrada, Pedro Soares, e o presidente da Junta de Freguesia de Sangalhos, Artur Salvador.