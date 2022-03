Festa do Pão de Vale de Ílhavo celebra-se de 19 a 27 de março

Juntar farinha, sal, fermento e água; levar ao forno. Para confecionar o tradicional Pão de Vale de Ílhavo, além destes quatro ingredientes, junta-se uma boa dose de sabedoria secular, que as padeiras de Vale de Ílhavo têm sabido preservar, de geração em geração, e que a Câmara Municipal de Ílhavo promove este ano num formato especial.

Assim, a Festa do Pão de Vale de Ílhavo acontece de 19 a 27 de março e tem lugar, maioritariamente, no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo. Ao todo, 13 padeiras de Vale de Ílhavo vão mostrar o que melhor sabem fazer: padas, folar de Páscoa (ou bolo doce, caso não tenha ovos cozidos) e broa, que pode ser adoçada com abóbora – tudo isto cozido em forno a lenha.

Ao lado das padeiras estarão, também, representadas duas moagens de Vale de Ílhavo, cuja farinha de fabrico tradicional tanto contribui para tornar único este pão.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo começa no fim de semana de 19 e 20 março, com o espetáculo “Mesa-Masseira”, desenvolvido com a comunidade e com a direção artística de Luís Antunes, que decorre na Moagem Grave, em Vale de Ílhavo (dia 19), e na Casa Gafanhoa, na Gafanha da Nazaré (dia 20).

O dia 24 de março é dedicado às crianças das escolas do Município de Ílhavo, com um conjunto de atividades ligadas à confeção do pão. No dia seguinte, 25 de março, o programa foca-se na população sénior, com diversas ações ao longo do dia: uma aula de relaxamento, oficinas de folclore e de costura criativa, o concurso “A minha pada é melhor que a tua”, e uma edição especial da iniciativa “Se esta rua fosse minha”, promovida pelo Centro de Documentação de Ílhavo.

Já à noite, a Associação “Os Baldas” abre portas, em Vale de Ílhavo, para uma oficina de pão, seguida de uma sessão de “Contos Cantos Risos e Acalantos”, com Denis Xavier. A inscrição é gratuita e inclui caneca e lanche.

A abertura oficial da Festa do Pão de Vale de Ílhavo acontece no dia 26 de março, sábado, às 14h30, no Jardim Henriqueta Maia, seguida da atuação dos “Tocabaldar”, banda de percussão de Vale de Ílhavo. Ao longo da tarde, haverá outros momentos de música, com “Da Cruz One Man Band” (um multi-instrumentista com muito humor), “A Chiclateira” (uma cozinha rolante com um menu de canções gastronómicas) e “Supertronik Bootleg” (cinco “seres extraplanetários” que reproduzem músicas de uma cassete gravada em 1997).

Durante a tarde realizam-se, também, uma oficina de costura de criativa e uma oficina de padas, pão de salicórnia e folar de Vale de Ílhavo.

O programa de domingo, 27 de março, idêntico ao de sábado, inclui, ainda, “Histórias em Palco”, promovido pela Biblioteca Municipal de Ílhavo, a atuação do Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré e uma “investida” dos Cardadores, personagem carnavalesca de Vale de Ílhavo.

No sábado e no domingo, 26 e 27 de março, haverá venda de pão, complementada pelo serviço de bar, da responsabilidade da associação “Os Baldas” e dos Cardadores, com pão recheado com chouriço ou bacalhau, sempre a sair do forno a lenha. Em ambos os dias estará patente na tenda, no Jardim Henriqueta Maia, a exposição “A ‘pasteleira’ do pão”.

O Festival de Pão de Vale de Ílhavo é uma iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”.

PROGRAMA

19 de março, sábado

Moagem Grave, Vale de Ílhavo

16h – Mesa-Masseira – Espetáculo de comunidade

20 de março, domingo

Casa Gafanhoa, Gafanha da Nazaré

16h “Mesa-Masseira” – espetáculo de comunidade

24 de março, quinta-feira

Serviço Educativo Escolar

25 de março, sexta-feira

Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo

Dia da Maior Idade

9h30 “O Despertar das Padeiras” – aula de relaxamento

10h “Folclore para + 60 anos” – oficina por César Oliveira

10h30 “Cosipa o teu envelope de pão” – oficina de costura criativa por Rucas

14h “A minha Pada é Melhor que a Tua” – concurso

16h30 “Se Esta Rua Fosse Minha” – edição padeiras, pelo Centro de Documentação de Ílhavo

21h Porta Aberta – Sede da Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas”, Vale de Ílhavo

Oficina de Pão, orientada pelos “Baldas”

“Contos Cantos Risos e Acalantos”, com Denis Xavier

Inscrições gratuitas (inclui caneca e lanche)

26 de março, sábado

Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo

11h Padaria Aberta

14h30 Abertura oficial

15h “Tocabaldar” – banda de percussão de Vale de Ílhavo

15h30 “Da Cruz One Man Band” – música itinerante

16h “Cosipa o teu envelope de pão” – oficina de costura criativa por Rucas

(limitada a 10 participantes; M/10; inscrições: €5,00)

17h “Mete a mão na massa” – oficina de padas, pão de salicórnia e folar de Vale de Ílhavo (limitada a 15 participantes; para todas as idades; inscrições gratuitas)

18h “A Chiclateira” – música

19h “Supertronik Bootleg” – música

20h Encerramento



27 de março, domingo

Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo

10:30 “Histórias em Palco…”, pela Biblioteca Municipal de Ílhavo

11:00 Padaria Aberta

14:30 Abertura

15:00 Cardadores

15:30 “Da Cruz One Man Band” – música

16:00 “Cosipa o teu envelope de pão” – oficina de costura criativa por Rucas

(limitada a 10 participantes; M/10; inscrições: €5,00)

17:00 “Mete a mão na massa” – oficina de padas, pão de salicórnia e folar de Vale de Ílhavo

(limitada a 15 participantes; para todas as idades; inscrições gratuitas)

18:00 “A Chiclateira” – música

19:00 Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré

20:00 Encerramento

26 e 27 de março, sábado e domingo

Jardim Henriqueta Maia, Ílhavo

Durante a tarde

– Venda de Pão de Vale de Ílhavo

– Serviço de Bar pel’Os Baldas e Cardadores

– A “pasteleira” do pão – exposição