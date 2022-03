Homem detido em Cantanhede por furto qualificado

Um homem, de 22 anos, foi detido no passado dia 18 de março, por furto qualificado, no concelho de Cantanhede, avança o Comando Territorial de Coimbra da GNR.

Em nota à imprensa, aquela força policial refere que “no âmbito de uma investigação por furto de metais não preciosos, em que foram furtadas diversas ferramentas de trabalho e metais não preciosos”, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede identificaram “os suspeitos e recuperaram diverso material furtado”.

Na longa lista estavam incluídos um veículo ligeiro de mercadorias; três quilos de fio de cobre; um telemóvel; um fogão em ferro fundido; um aparelho de soldar; dois motores de rega; uma motosserra; duas alfaias agrícolas e diversas ferramentas utilizadas na construção civil.

De acordo ainda com a GNR, o suspeito já foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Coimbra, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência. Ainda no seguimento da ação foi também constituído arguido um homem, de 40 anos, pela alegada prática dos mesmos furtos.